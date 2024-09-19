「moto g53y 5G」 Amazon.co.jpで、ワイモバイルの回線を契約すると対象のAndroidスマートフォンが特別価格になるキャンペーンが始まった。期間は9月30日まで。 特別価格は、「OPPO Reno9 A」が9800円、「moto g53y 5G」が1円、「AQUOS wish3」が1円～10円。 対象商品を購入後、ワイモバイルの専用申込みサイトから回線を契約する必要がある。MNPと新規契約が対象となる。 専用サイトか