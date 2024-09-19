千葉ロッテマリーンズは20日からマリーンズオンラインストア限定で菊地吏玖投手のプロ初セーブを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。菊地は9月11日のオリックス戦（京セラドーム大阪）の7回に2番手として登板し、3イニングを投げてプロ入り後初セーブを挙げた。菊地は「とてもいいデザインで気に入っています。プロ初セーブグッズは今回が最初で最後になるのでぜひ買っていただけると嬉しいです。初セーブの時のボ