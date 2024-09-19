ＦＢＩのクリストファー・レイ長官/Nathan Howard/Reuters/File（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）は１８日、ハッキングされたインターネットルーターなど数十万台の機器で構成される巨大ネットワークを裁判所の命令で差し押さえたと発表した。中国政府が関与するハッカー集団がこのネットワークを利用して、米国や他国の重要インフラを脅かしたとしている。ＦＢＩのクリストファー・レイ長官は米首都ワシントンで行った講演で「ま