松屋フーズでは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、9月24日10時より「ごろごろチキンのバターチキンカレー」を販売する。松屋のこだわりカレーメニューの中でも1位2位を争う人気の“バタチキ“が復活。「ごろごろチキンのバターチキンカレー」(880円)は、生クリームのコクとバターでなめらかクリーミーなカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたチキンがごろごろ入った至高のカレーだという。濃厚なココナ