日本マクドナルドは9月25日、一部を除く全国の店舗で、ドリンク「巨峰フラッペ」「アップルキャラメルフラッペ」と、スイーツ「マカロン 塩バターキャラメル」を発売する。【関連記事】マクドナルド「プリプリエビプリオ」再発売、塩胡椒とガーリックの“プリプリで、やみつきの味わい”、夜マックではエビプリオ入り“ポテナゲ大･特大”セット販売もマクドナルドでは2023年7月から、専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供す