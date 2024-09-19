BLACKPINK・ジェニーの「ファン名」がIZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビのファン名と同じという指摘について、ジェニー側が立場を伝えた。【写真】新しいお相手？ジェニー、男性アイドルとのパパラッチ写真9月19日、ジェニーの所属事務所OAエンターテインメントは、複数の韓国メディアに「ルビーズ（Rubies）はファンのためのニュースページの名前で、公式ファン名ではない」と説明した。先立ってジェニー側は公式SNSを通じて、ジェ