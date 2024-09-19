【モデルプレス＝2024/09/19】女優の吉川愛が18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】吉川愛、“ハイトーン”ヘアで印象ガラリ◆吉川愛、明るめ茶髪にイメチェン吉川は「Tod’s」のポップアップイベントに訪れた際のオフショットを公開。これまではダークトーンの茶髪が印象的だったが、今回の投稿では明るめの茶髪になった姿を見せている。16日にABCテレビ新ドラマ「マイダイア