パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手が、2024年9月13日にインスタグラムを更新。ファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ」の服に身を包んだ姿を披露し、「かっこいい」との声が相次いでいる。表参道のオープンイベントに参加平野さんは「ジョルジオアルマーニ表参道店オープンイベントにお邪魔してきました！」として、黒のワンピースに花柄のジャケットを着た写真を投稿した。投稿のコメント欄には