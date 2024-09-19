メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市内に女性の遺体を遺棄したとしてフィリピン国籍の男が逮捕された事件で、警察は女性が何者かに殺害された可能性も視野に調べています。 警察によりますと逮捕・送検されたフィリピン国籍の派遣社員、ジュ二・ジェルビン・ベルナデス容疑者（32）は、去年7月、四日市市中野町に中国国籍の工員、趙霞さん（当時36歳）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。 警察は容疑者の認