22/7の麻丘真央が10月6日（日）に1st写真集『光の鏡』（ワニブックス）を発売する。今回、カバー写真2種、麻丘のコメント、総合プロデューサー・秋元康氏が寄せた帯文章が到着した。【写真】『めざましテレビ』イマドキガールも、麻丘真央1st写真集掲載カット【3点】2022年に22/7に加入した麻丘真央。2023年からはフジテレビ『めざましテレビ』のイマドキガールを務める。6歳から始めたというフェンシングは、中高時代には世代トッ