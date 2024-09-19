【バルクアームλ ウルフザルグ】 2025年3月 発売予定 価格：10,230円 コトブキヤは、プラモデル「バルクアームλ ウルフザルグ」を2025年3月に発売する。価格は10,230円。 本製品は、同社のオリジナルメカシリーズ「ヘキサギア」より、近接戦闘への特化をコンセプトにほぼ全身への新規装甲と超大型の格闘武器を追加し、重装甲・重武装