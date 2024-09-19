提供 ビジット奈義 岡山県奈義町は9月28日から11月24日の「森の芸術祭晴れの国・岡山」の期間中、JR岡山駅と奈義町を結ぶ「奈義⇔岡山森芸シャトルバス」を1日1往復運行します。 ＜往路＞岡山駅10：00発 → ナギテラス11：50着（湯郷温泉経由）＜復路＞ナギテラス16：30発 → 岡山駅18：15着（湯郷温泉経由）定員：28人料金：片道1800円、往復3300円運行会社：稲荷交通※月曜日（休日の場合は翌日）は運休