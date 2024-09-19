スケートシーズンを前に長野市のエムウェーブではリンクの製氷作業が始まり、19日、安全祈願祭が行われました。エムウェーブの関係者などおよそ30人が出席し製氷作業や利用客の安全を祈願しました。エムウェーブでは9月9日から製氷作業が始まり20日からは冷やしたリンクにお湯をまき4センチの氷を作る最終工程の作業が始まるということです。一般向けの営業は10月6日の予定で6日は無料開放されます