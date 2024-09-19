米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ決定を受けて、１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて１０００円超上昇した。午前の終値は、９０４円２６銭高の３万７２８４円４３銭だった。利下げの発表後、１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時３７０ドル超値上がりした。その後は利益確定の売りが優勢となり、終値は前日比１０３・０８ドル安の４万１５０３・１０ド