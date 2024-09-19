【AFP＝時事】ボクシング、世界ヘビー級3団体統一王者のオレクサンドル・ウシク（Oleksandr Usyk、ウクライナ）が、迷惑行為を理由に同行者が搭乗を拒否されたことに「動転」し、ポーランドの空港で手錠をかけられたと、18日に航空会社と同国国境警備隊が発表した。ウシクは17日遅くに起きたこの件について「誤解」と表現し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は、「わが国民に対する態度に