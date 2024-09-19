9月19日から、徳島県議会9月定例会の代表質問が始まりました。（後藤田正純徳島県知事）「20億程度の基金を設けたいと考えており、このための条例案を次期11月定例会に提案いたします」これは、県議会自民党の岡田理絵議員の質問に答えたものです。新ホール整備をめぐっては、旧文化センター跡地での建設を前提とし、徳島県と徳島市の役割分担を決めた県市基本協定が結ばれています。協定に基づき、徳島市は、公共施設