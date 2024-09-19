うつ病を公表している、ロックバンド「サカナクション」の山口一郎（44）が19日、インスタグラムで“休む”ことへの思いをつづった。氷川きよし歌手活動再開！1 年 8 カ月ぶりコンサートを開催し完全復活山口は2022年5月から不調が続いており、医師から「燃え尽き症候群」との診断を受け、同年7月に休養を発表。同年11月に活動再開するも、今年1月のステージではうつ病であると公表した。4月からは、約2年ぶりの全国アリーナツアー