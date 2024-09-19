2025年大阪・関西万博を主催する日本国際博覧会協会は19日、来年4月13日の万博開幕日に人気歌手のAdoさんのライブを開催すると発表した。機運醸成を図り、入場券の販売にも弾みをつけたい考えだ。歌手のAdoさんがライブをする屋外イベント広場「EXPOアリーナ」の完成イメージ=日本国際博覧会協会提供ライブは、人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）の万博会場に設ける屋外イベント広場「EXPOアリーナ」（定員1万6千人）で