お笑いコンビ・バンビーノの石山タオルさんは9月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「命の恩人を探してます！」と呼びかけ、話題となっています。【実際の投稿：バンビーノ石山、「命の恩人を探してます！」と呼びかけ】「両足が痙攣し、手が痺れ、気づいたら仰向けで倒れていました」石山さんは「思い当たる方いたらご連絡下さい。本当に助かりました。おかげさまで無事に帰宅出来ました」とつづり、1枚のテキスト画像を投稿。「