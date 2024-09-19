みなさんは、「専属運転手として雇ったら頼りになりそうな男性芸能人」といわれたら、誰を思い浮かべますか。株式会社NEXER（東京都豊島区）と役員運転手派遣・社長秘書派遣の株式会社トランスアクト（東京都港区）が共同で調査をしたところ、「所ジョージ」さんが1位に選ばれました。【写真】3位はヒロミさん調査は、全国の男女500人を対象として、2024年8月〜9月の期間にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者