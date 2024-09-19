「とんかつヌーンよ」【写真】「中華ヌーン」もバズりましたよこんなポストをされたのは、マーク（@makunouchi4mark）さん。優雅な午後を過ごせるお菓子やサンドイッチでアフタヌーンティーではなく…お皿に盛られているのは、まさかのとんかつ！もちろん、美味しそうなとんかつですが、違和感がすごい…！「発想力！！」「よく見ると卵スープには贅沢にもコーンが！ ゴールデン卵スープだ！(`･∀･´)」「ステキなディナーすぎ&#97