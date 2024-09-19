中国文化観光部データセンターの推計によれば、9月15日から17日までの2024年中秋節連休中の中国全国の国内旅行者は延べ1億700万人で、2019年同期比で6．3％増でした。また、国内観光客の総旅行支出は510億4700万元（約8120億円）で、同8．0％の増加でした。中秋節連休中には全国各地で濃厚な祭りの雰囲気を醸し出すランタンフェスティバル、火竜の舞い、月礼拝などの文化イベントが開催されました。このことで、中秋節は多くの人々