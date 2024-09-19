Image: Apple A、お前は用済みだ。説がさらに濃厚に…。以前、次期M4チップ搭載のMac miniちゃんは、USB-Aポート廃止なのでは？ といったウワサをお伝えしましたが、別の角度からも同様の情報が出てきました。MacRumorsによると、Apple（アップル）のソフトウェア内のコードから、5つのUSB-Cポートを備えた次世代 Mac miniを示す「Apple silicon Mac mini (5 Port)」が見つかったとのこと。U