「サーモス」は、9月20日（金）から、ブランド誕生120周年を記念した限定セット「サーモス 120周年アニバーサリーセット（JNL−S500LTD SET）」を、直営店およびオンラインショップで発売する。【写真】おしゃれで便利なセット！各アイテムの特徴■記念ロゴをデザイン今回発売される「サーモス 120周年アニバーサリーセット」は、「真空断熱ケータイマグ」、「マイボトルカバー」、「ポケットバッグ」の3点がセットになった