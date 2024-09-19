ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のチルドデザート「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜（チョコレート味）」が、9月24日（火）から、全国の「ファミリーマート」のチルドスイーツコーナーで発売される。【写真】かわいくて癒される〜！キラキラシール全11種■シールは全11種今回登場する「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜（チョコレート味）」は、まんまる生地の今川