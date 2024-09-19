福岡県警城南署は19日、福岡市城南区友丘6丁目の住宅で18日午後10時20分ごろ、女性が入浴中、浴室内にスマートフォンを差し向けられ、盗撮されたとみられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。