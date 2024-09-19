静岡県熱海市の土石流災害を受けて施行された静岡県独自の盛土規制条例をめぐり、県議会の特別委員会は、条例の改正などの提言を盛り込んだ報告書を9月19日、議長に提出しました。 【動画】静岡県独自の盛土規制条例 国との二重規制の部分外すなど改正提言の報告書提出＝県議会特別委 県議会の特別委員会では、2024年2月から盛土規制条例の在り方について調査・検討を行い、9月19日、条例の改正などの提言を盛り込んだ報告書を議