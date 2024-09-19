俳優の武田玲奈（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。“太もも”あらわな美脚ショットを公開した。【写真】「めっちゃ美脚!!」“太もも”あらわな美脚コーデの武田玲奈武田は「『透明なわたしたち』配信直前プレミアイベント」と紹介し、5枚の写真をアップ。ブラックを基調としたコーディネートで、ミニ丈ボトムスとハイソックスの間から美麗な“太もも”をのぞかせている。この投稿に「めっちゃ美脚!!」「脚が細くて