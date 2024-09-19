プロレスラーでタレント・ジャガー横田（63）の息子・大維志さん（17）が18日、自身のインスタグラムを更新。母子2ショットを公開し、「ジャガーさんにそっくり」「良いお写真」と反響を呼んでいる。【写真】「そっくり」ジャガー横田＆17歳息子の親子2ショット「ハローインスグラム」とつづり、2枚の親子ショットをアップ。写真では、肩のあたりまであった髪をバッサリ切ったことも明かし、コメント欄には「爽やか」「素敵」