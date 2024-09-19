「マーリンズ４−８ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャースのトミー・エドマン選手が１点リードの四回に６号２ランを放ち、チームの勝利に貢献した。カージナルス時代の昨年１０月に右手首を手術。リハビリ期間中の７月末にスイッチヒッターと内外野をこなす能力を買われてドジャースへトレードで移籍してきた。８月１９日に新天地デビュー。今月９日の時点で出場１９試合、７５打席連続ノーアーチとおとなしかったが