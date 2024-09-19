【チャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 3−1 シュトゥットガルト（日本時間9月18日／サンチャゴ・ベルナベウ）【映像】先輩ガン無視、40m独走ドリブルからの左足シュート18歳のFWがエゴ丸出しのゴラッソを叩き込んだ。カウンターの場面で圧倒的に数的優位だったのにも関わらず、FWエンドリッキは自らドリブルで40m持ち運んだ末にシュートを選択。クラブのレジェンド、ラウールを超える「18歳58日」で初ゴールを決めてみせ