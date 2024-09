複雑な推論を行えるOpenAIのモデル「o1-preview」では「思考の連鎖(chain of thought)」プロセスを挟むことで推論の精度を高めています。思考の連鎖プロセスの中身は非公開ですが、ユーザーの中には何とかして中身を出力させようとする人もいます。OpenAIがそうしたユーザーに対し警告を行っていることが明らかになりました。Ban warnings fly as users dare to probe the “thoughts” of OpenAI’s latest model | Ars Technicah