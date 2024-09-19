伝説のアイドルグループ「キャンディーズ」の元メンバーで女優の伊藤蘭（６９）が１９日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。「いつかのパンケーキ２選」と記し、抹茶パンケーキとチョコミントパンケーキを前にしてうれしそうにほほ笑むショットをアップ。「よほど好きと思われそうですが…好きです」と明かした。この投稿には「昔からずーっと変わらないキラキラ蘭ちゃん」「蘭さん、可愛