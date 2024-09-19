兵庫県議会の第３６８回定例会第１日が１９日午前１１時、兵庫県公館で始まり、午後１２時半ごろ休憩に入った。この日の午後には、疑惑告発問題などに対する斎藤元彦兵庫県知事の不信任決議案が提出、採決され、全会一致による可決が確実な状況だ。不信任案が可決された場合、１０日以内に議会を解散しないと、斎藤知事は失職することになる。斎藤知事は休憩前の前半、議案一括上程の提案説明の際に「県政の推進に日ごろから