◆ＦＩＦＡＵ―２０女子Ｗ杯▽準決勝日本２―０オランダ（１８日、コロンビア・カリ）日本は準決勝でオランダに２―０で勝利した。前半はチャンスを決めきれず苦しい時間が続くも、後半１０分にＭＦ松窪真心が待望の先制点を決めた。同３８分には松窪が２点目を取り試合を決定づけた。日本は３大会連続の決勝進出。２０１８年フランス大会以来２大会ぶりの優勝へ、決勝は２３日（現地時間２２日）に３月のアジア杯決勝で敗れ