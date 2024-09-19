パリ五輪で新競技として行われたブレイキン日本代表の半井重幸（ダンサー名・ＳＨＩＧＥＫＩＸ、２２）＝第一生命保険＝が１９日、母校の大阪狭山市立第七小学校を訪問し、挑戦することの大切さを語った。また、講義後には全校生徒にブレイキンの授業を行った。講義ではブレイキンとの出会いや、１０歳から国際大会に出場していたことを話し、「大人相手に僕が小学、中学の年齢で戦う大会が多かった。僕はめちゃくちゃ小さくて