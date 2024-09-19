野村邦丸アナウンサーが大将を務める「くにまる食堂」（文化放送・毎週金曜9時～13時）。9月19日（木）の最初のコーナー「ニュース一番出汁」では、パートナーで俳優の内藤剛志と、世田谷区が同性カップルの住民票に導入する新たな取り組みと、家族の形について語り合った。 野村邦丸アナ「今日気になったニュースは、産経新聞から。東京・世田谷区の保坂展人区長は、同性カップ