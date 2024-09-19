()［フランクフルト １８日ロイター］ - ドイツ連邦銀行（中央銀行）のナーゲル総裁は１８日、ドイツで銀行が合併する場合は、経済成長を支えられる競争力を持つ銀行にする必要があると述べた。最近コメルツ銀行株式９％を取得したイタリアの銀行ウニクレディトは、コメルツの買収も視野に置いている。ナーゲル氏はフランクフルトで開かれたコメルツ銀行主催の会合で「企業が将来の課題に取り組み、資金を調達できるため