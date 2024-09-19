Shiho Tanaka［東京１９日ロイター］ - アイコムは１９日、レバノンで同社ロゴの入ったシールが貼付された無線機が爆発したとの報道に関連して続報を出し、当該無線機は２００４年から１４年１０月にかけて中東を含む海外向けに生産・出荷していた製品で、約１０年前に販売終了しておりそれ以降、出荷はしていないと明らかにした。偽造品防止のためのホログラムシールが貼付されておらず、同社から出荷した製品かどうかは