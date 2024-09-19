世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（大橋）の密着ドキュメンタリー番組が１９日から配信されることが分かった。映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が制作したもので題名は「井上尚弥〜孤高の王者の行方〜＃２」。３日に東京・有明アリーナで行われた「ＮＴＴドコモＰｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓＴＪドヘニー＆武居由樹ｖ