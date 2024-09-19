世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（大橋）の密着ドキュメンタリー番組が１９日から配信されることが分かった。映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が制作したもので題名は「井上尚弥〜孤高の王者の行方〜＃２」。３日に東京・有明アリーナで行われた「ＮＴＴドコモＰｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓＴＪドヘニー＆武居由樹ｖ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 任天堂 パルワールドの会社提訴
- 2. しまむらの出禁対応 日本激変か
- 3. 襲撃された日本人学校の男児死亡
- 4. 斉藤由貴が不倫継続か 夜這い姿
- 5. 星野真里 難病の娘の強さに感心
- 6. 進次郎氏が窮地 推薦人が真っ青
- 7. 男児死亡 ランドセルやめようか
- 8. HiHi Jets高橋優斗 退所を発表
- 9. 母親の眼前で…男児死亡に悲痛
- 10. 腹にメスで産婦絶叫 麻酔効かず
- 1. 襲撃された日本人学校の男児死亡
- 2. 進次郎氏が窮地 推薦人が真っ青
- 3. 母親の眼前で…男児死亡に悲痛
- 4. 男児死亡 ランドセルやめようか
- 5. 腹にメスで産婦絶叫 麻酔効かず
- 6. 進次郎氏が大失速 失態繰り返す
- 7. 事故きっかけ 少女の動画発見
- 8. 日本のK-POP公演 ガラガラの衝撃
- 9. 東北新幹線「ただならぬ事態」に
- 10. 気象予報士、「次の3連休は秋雨前線の…
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. 高市潰し 支持者憤るネガキャン
- 3. 堀江氏 青木理氏の発言を批判
- 4. 兵庫知事の不信任案可決 パワハラ疑惑…
- 5. 女子高生に性的暴行か 町議逮捕
- 6. 都心35度超 150年で最遅の猛暑日
- 7. 「夫源病」も一因? 熟年離婚が増
- 8. 鋏で刺され死亡 男性の身元判明
- 9. 日本人学校の１０歳男児刺される＝登校…
- 10. 顔モザイクでAV出演 身バレ原因
- 1. 日本人男児死亡 中国人から怒り
- 2. 香港俳優が死去 葬儀で妻も死去
- 3. 朝ドラ出演韓女優「日本は天国」
- 4. 韓国に留学 監禁され妊娠の衝撃
- 5. 男児死亡 日中関係への負の影響
- 6. かくれんぼ中に子4人窒息死 海外
- 7. 「ハンバーガー世界一」米国敗北
- 8. 男児は血だまりの中に倒れていた
- 9. 知らぬ男の子を出産 残高4000円
- 10. 日本人刺される 中国外務省声明
- 1. しまむらの出禁対応 日本激変か
- 2. タイミー 株価大幅下落のナゼ
- 3. ゆたぼん人気の背景「父殺し」か
- 4. レバノン爆発 大阪企業の製品か
- 5. ヨーカ堂大量閉店 本質的な弱点
- 6. ランクル購入に中古車業者が唸る
- 7. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 8. 進次郎氏推す施策「絶対やめて」
- 9. 65歳倹約家 年金17万も破産危機
- 10. 退職理由「一身上の都合」はNGか
- 1. Amazonセール目前 注目の商品
- 2. 「iPhone16 Pro Max」買った理由
- 3. 不況の映像業界 Netflix躍進理由
- 4. どれ買えばいい 新AirPodsの特徴
- 5. Panasonicの脱毛器などが43%OFF
- 6. 「3COINS」に男性向け新ブランド
- 7. 新幹線の座席 1人で2席はNGな訳
- 8. 「Temu」顧客情報8700万件流出?
- 9. なぜ一部のハイエンドマウスを使うと非…
- 10. iOS18登場も「iOS17.7」提供開始
- 1. 全裸美女盗撮 その後ローン地獄
- 2. 中国「Jリーグ大したことない」
- 3. バレー元日本代表 栗原恵が結婚
- 4. アジア記録 大谷発言に韓不満
- 5. 副賞の高級車 すぐ貰えない理由
- 6. 辞任の立浪監督「期待外れ」の声
- 7. 立浪監督が退任へ 後任の本命は
- 8. アジア記録更新 大谷に韓国悲痛
- 9. 大谷 初回から走り「48ｰ49」に
- 10. 久保鬼の形相 チームレベル凋落
- 1. 任天堂 パルワールドの会社提訴
- 2. 斉藤由貴が不倫継続か 夜這い姿
- 3. 星野真里 難病の娘の強さに感心
- 4. HiHi Jets高橋優斗 退所を発表
- 5. 辻希美の16歳娘 顔出しデビュー
- 6. 真田広之の元妻「より戻しても」
- 7. 仕事先で…高梨沙羅がセクシー姿
- 8. 目黒蓮 SNSでメッセもさらに波紋
- 9. つんく、16歳の長男を公開し反響
- 10. キムタクLIVE チケで異常事態か
- 1. 妻の弁当を15年必ず残す夫 失望
- 2. W不倫の末略奪婚 幸せになれず
- 3. 食事中に娘が撮影 驚きの理由
- 4. 不倫し父と思えぬ言い訳 妻あ然
- 5. ジョーカー俳優 過酷な減量再び
- 6. 夫と死別 保険金たかる弟に絶句
- 7. 我慢ムリ 義両親の昭和的考え
- 8. コスパ最強だと思うスーパー1位
- 9. 「背中かゆい」病院で思わぬ診断
- 10. 肉じゃがの味どう? 夫回答に怒り