台風14号は県内から遠ざかりつつあるものの奄美地方の全域が、風速15メートル以上の強風域に入っています。 台風14号は、19日午前9時には、沖縄県久米島の北北西およそ250キロの海上にあって、時速35キロで北西に進んでいます。現在、奄美地方の全域が風速15メートル以上の強風域に入っていて、強風域を抜けるのは夕方の見込みです。 19日午前11時までに観測した最大瞬間風速は、与論町で27.8メートル、瀬戸内