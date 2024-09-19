携帯電話をだまし取った詐欺の疑いで、指定暴力団・四代目小桜一家傘下組織の幹部の男が逮捕・送検されました。鹿児島県警は19日、本部事務所を家宅捜索しました。 詐欺の疑いで逮捕・送検されたのは、指定暴力団・四代目小桜一家の傘下組織の幹部で、鹿屋市笠之原町の池畑忠文容疑者(50)です。県警の捜査員およそ20人が19日、鹿児島市にある本部を家宅捜索しました。 警察によりますと、池畑容疑者はおととし12月、「暴力団は契