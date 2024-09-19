厳しい残暑が続いていますが、19日は秋の彼岸の入りです。福岡市の霊園では、朝から家族連れなどが墓参りに訪れました。 19日午前、福岡市南区の平尾霊園では、墓を掃除し、花や飲み物を供える人たちの姿が見られました。■墓参りに訪れた人「主人と主人の両親と、その上の方々。暑かばいと言って、開けてあげて風通しをよくしてあげたり。なかなか暑いねと。」 19日は秋の彼岸の入りですが、福岡県内では、すでに各地で最