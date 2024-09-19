今年は異例の長さとなっている猛烈な残暑ですが、関西の猛暑も今週末にようやく終息する見込みです。23日(月)には、一旦、秋の空気が流れ込み、さわやかさを感じるタイミングがあるでしょう。ただ、高温傾向はその後も続き、来週は最高気温が30度前後の蒸し暑い日が多い見込みです。関西は今日19日も猛烈な暑さ予想最高気温は京都で37℃大阪は35℃今日の関西も猛烈な暑さとなる見込みです。正午までの最高気温は大阪で33.2℃と