【動画】プロ野球 阪神 対 中日｜https://youtu.be/6IZO6uTF6mI ＜2024年9月18日（水）プロ野球 阪神 8-3 中日 ＠バンテリンドーム＞ プロ野球 阪神 対 中日の試合が18日にバンテリンドームで行われ、阪神が8-3で勝利した。 首位・巨人を2ゲーム差で追う2位の阪神。 対するは、防御率リーグトップの中日・高橋宏斗（22）。 中日の若きエースを相手に、2回、阪神は中日戦で打率3割を超える前川