中国都市部の老朽化団地改修、１〜８月は４万２千カ所で着工湖南省岳陽市平江県の金盾小区（居住区）で排水路を造る作業員。（2023年8月30日撮影、岳陽＝新華社記者/陳沢国）【新華社北京9月19日】中国住宅・都市農村建設部は18日、全国の都市部で2024年に改修工事を行う計画の老朽化団地は5万4千カ所だと明らかにした。各地方の統計・報告によると、1〜8月の着工数は4万2千カ所に上った。江蘇、吉林、青海、上海、重慶、江西