◇ナ・リーグマーリンズ4−8ドジャース（2024年9月18日マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数1安打1盗塁で今季49盗塁目をマークし、史上初の50本塁打、50盗塁に足でまず王手をかけた。試合後、二盗を許したマーリンズのニック・フォーテス捕手（27）が盗塁を振り返った。大谷は初回の第1打席で左前打を放つと、次打者・ベッツの初球です