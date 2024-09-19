【マイアミ（米フロリダ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１８日（日本時間１９日）、今季４９盗塁目となる二盗を決めた。１番指名打者（ＤＨ）で出場した敵地マイアミでのマーリンズ戦。節目の５０盗塁まで、あと一つに迫った。通算２４３盗塁を誇るロバーツ監督が現役時代にマークしたシーズン最多の盗塁数「４９」に、大谷が並んだ。盗塁しにくいとされる左投手がマウンドにいても、大谷にためらいはな