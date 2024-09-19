職場に1人はいる愛されキャラ。関わった皆がその人柄に魅了され、男女問わずモテる、そんな人たらしな人が自分の彼氏だったら、彼女として自慢できそうですが、それだけでもないみたい。実際には顔の広い彼に付き合わされて、ヘトヘトになることも！今回はそんな、人たらしな彼に振り回されたエピソードをご紹介します。彼のふるさとで結婚のあいさつ回り「私の彼は愛嬌があって、憎めないところのある人。そんな彼と婚約し、彼