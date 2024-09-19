きょうは秋雨前線の影響を受ける北陸や東北南部で、雨の降る所があるでしょう。前線の北側にあたる北海道や東北北部は秋晴れになる一方、前線の南側にあたる関東から九州では夏の蒸し暑さが続き、西日本を中心に35℃以上の猛暑日の所が多くなりそうです。関東は北部ほど前線の影響を受け、雨が降りやすいですが、南部は昼過ぎにかけて日差しが出る見込みです。ただ、夕方以降はにわか雨の所があるでしょう。あすは再び太平洋高気圧